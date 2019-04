Nu degeaba i se spune mămica eroină a showbizului! Anca Serea este însărcinată cu al şaselea copil. Vedeta a ţinut totul secret până când burtica de gravidă a început să i se vadă pe sub haine, informează click.ro.

Anca Serea are 38 de ani, 5 copii pe care i-a adus pe lume pe cale naturală, şi se pregăteşte de al şaselea. Şatena a povestit într-un interviu pentru Unica.ro cum s-a întâmplat minunea. „Mereu am spus că ne mai dorim un copilaș și iată că minunea s-a întâmplat. Sarcina nu a fost programată, dar se pare că energia gândurilor noastre s-a concretizat undeva în octombrie anul trecut. Primul trimestru de sarcină nu a fost unul prea prietenos, am avut stări specifice acestei perioade, cumulate și cu anemia mea, pe care o țin sub control, dar și cu o tensiune foarte mică“, a povestit Anca Serea pentru aceeaşi sursă.

