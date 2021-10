Mămica eroină Anca Serea (41 de ani) dă din casă! În ultima vreme, s-a tot speculat că Anca Serea și Adi Sînă au spus stop și se mulțumesc cu cei șase copii pe care-i au. Dar nu e așa. Vedeta își mai dorește copii, însă momentan trebuie să își rezolve anemia severă, în urma căreia a și avut stări de leșin în repetate rânduri, notează click.ro.

„Întotdeauna am zis că-mi plac copiii, cred că e mai mult decât evident lucrul acesta. Îmi doresc să mai facem copii, dar acum cum o vrea Dumnezeu. Nu e nimic senzațional, am o anemie, o problemă de sănătate, dar sunt convinsă că totul se va rezolva. Am un tratament prescris de medic, este un tratament susținut. Deocamdată mă simt bine”, a declarat Anca Serea, pentru Click.ro.

La 41 de ani, Anca Serea este mamă a șase copii. Patru dintre aceștia sunt cu Adi Sînă, iar doi copii sunt proveniți din primul său mariaj cu afaceristul Filip Poplingher. Fostul partener de viață a decedat în anul 2010, iar cei doi nu au fost niciodată căsătoriți legal.

