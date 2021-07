Ne-am uitat mereu spre ea ca spre o zeiţă a frumuseţii, dar una tangibilă, credibilă şi… vulnerabilă. Anul pandemiei a fost poate unul dintre cei mai duri pentru ea, când a lăsat în urmă o poveste de dragoste ce se scria de două decenii şi pe care toţi o credeau nemuritoare, notează click.ro.

Iar acum, când a bifat al 51-lea an de viaţă (da, aţi citit bine!) şi când şi-a recompus puterile, ne spune zâmbind: „Vreau să dau reset!“.

De câte ori ţi-ai dat reset în viaţă?

N-am numărat de câte ori, dar am făcut-o de fiecare dată când am simţit că trebuie să fac ceva să mă reinventez, pentru că eu sunt un om creativ, un om care învaţă în fiecare zi să fie mai bun făcând foarte multe lucruri. Ideea e că nu m-am oprit niciodată, am mers mai departe, aşa cum o spun şi în versurile noii mele piese, „Vreau să dau reset“.

Cum e s-o iei sufleteşte de la capăt la 51 de ani? Cât de golită te-ai simţit şi de unde ţi-ai găsit resursele de a da restart?

Recunosc că a fost foarte greu, dar resursele principale, după foarte multe căutări, au venit de la prieteni, de la fiul meu, de la oameni dragi, de la oameni înţelepţi, de la un părinte cu care am stat de vorbă. Şi, până la urmă, concluzia este că în fiecare dintre noi există sufletul acela care este animat de o bucată din dumnezeire şi, dacă eşti credincios, îţi dai seama că Îl ai pe Dumnezeu în tine şi că El te ridică întotdeauna de oriunde ai fi. Cred că acesta a fost momentul în care am reuşit cu adevărat să redevin eu, să fiu mult mai puternică decât eram înainte şi să conştientizez cât sunt de puternică. (zâmbeşte).

Citește INTERVIUL complet pe: https://www.click.ro/vedete/celebritati/anca-turcasiu-da-sunt-foarte-schimbata-sunt-alt-om-intr-adevar