La 50 de ani, Anca Țurcașiu a luat viața de la zero după divorțul de medicul stomatolog Cristian Georgescu. Acum vorbește cu optimism despre dragoste și o posibilă relație, potrivit click.ro.

Anca Țurcașiu (50 de ani) și Cristian Georgescu (52 de ani) au decis să o ia pe drumuri separate în vara anului trecut, după 22 de ani de căsnicie. Mariajul lor, însă, nu a fost doar lapte şi miere, din contră, au fost semne care au prezis despărţirea încă de acum şase ani. În toamna anului 2014, au apărut de fapt primele zvonuri despre divorţul lor. De aproape un an de zile însă, Anca Țurcașiu este o femeie liberă. Vedeta a înflorit după divorț, arată mai bine ca niciodată și spune că se simte pregătită pentru o nouă dragoste în viața ei. „Aștept să mă îndrăgostesc! Sunt deschisă și optimistă! Dacă am elimina din viața noastră cuvântul reproș, am fi poate mult mai fericiți”, a declarat solista, la emisiunea Xtra Night Show, de la Antena Stars, conform sursei citate.

