Îndrăgita actriță, cântăreață și vedetă de televiziune schimbă prefixul vineri, pe 8 mai, dar știe să fenteze trecerea timpului. Anca Țurcașiu a vorbit, în pragul vârstei de 50 de ani, despre debutul artistic, despre familie, dar și despre faptul că va fi protagonista unei noi ședințe foto, în ipostaze sexy.

Click!: Împlinești 50 de ani, pe 8 mai, însă cine nu știe nu ți-ar da 30 de ani. Care este secretul frumuseții și al siluetei de invidiat?

Anca Țurcașiu: Mulțumesc pentru compliment. Nu am nici un secret, este o întrebare care mi se pune frecvent de foarte mulți ani. Am spus de fiecare dată că probabil, gena e de vină. Mama mea a fost o femeie foarte frumoasă și cred că asta este. Poate că alimentația, poate că și sportul. Mă lupt de-o viață cu kilogramele în plus, dar lupta este asiduă și din ce în ce, odată cu trecerea anilor, realizez că trebuie să mănânc mai puțin și să fac mai mult sport. Balanța cam așa se înclină ca să pot să îmi păstrez aceeași greutate.

S-au împlinit 30 de ani de când ai filmat pentru „Miss Litoral”, însă am aflat că ai debutat în altă producție, mai devreme. Când a fost de fapt debutul în film? Dar în muzică?

Da, debutul meu în film a fost mai devreme, în filmul „De dragul tău, Anca”, în regia Cristianei Nicolae, pe când aveam 14 ani, când am și început pregătirea pentru teatru, de la 15 ani cu marele pedagog, actorul Petrică Gheorghiu. Și în paralel am început pregătirea muzicală la Școală populară de artă la clasa Gloria Bordea – George Natsis. De acolo, fără să-mi doresc, am ajuns la niște festivaluri importante unde am fost remarcată încă de la 16 ani pe scenă festivalului de la Mamaia unde am luat primul premiu. Și așa a onceput totul pentru mine!

