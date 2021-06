La aproape un an de la divorțul de medicul stomatolog Cristian Georgescu, Anca Țurcașiu a făcut dezvăluiri, în premieră, despre viața sa personală, în emisiunea “ Poezie și delicatețuri” de la Prima TV, notează click.ro. Artista este vegetariană de 30 de ani și are o siluetă cu care le dă clasă tinerelor de 20 de ani.

Anca Țurcașiu (51 de ani) și Cristian Georgescu (53 de ani) au decis însă să o ia pe drumuri separate, în iulie anul trecut. Mariajul lor nu a fost nici pe departe doar lapte şi miere, din contră, au fost semne care au prezis despărţirea încă de acum şase ani. Cauza divorțului se pare că ar fi fost o relație extra-conjugală a fostului soț, însă Anca Țurcașiu nu a vorbit niciodată despre asta.

La aproape un an de la divorț, solista a făcut, în premieră, dezvăluiri despre acest subiect încă dureros pentru ea, în emisiunea “Poezie și delicatețuri”, găzduită Mircea Dinescu, la Prima TV. “Nu am trăit drame la viaţa mea, ci anumite etape pe care le-am considerat o sursă de putere. Când te afli într-un context nefericit, nu trebuie să rămâi acolo, ci să te ridici şi să mergi mai departe. Mie acest lucru mi-a dat sentimentul că sunt un om foarte puternic. Poate că am ieşit şifonată, dar şifonarea asta duce către înţelepciune”, a mărturisit artista, conform sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/anca-turcasiu-primele-declaratii-despre-divortul-de-medicul-cristian-georgescu