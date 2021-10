Anca Țurcașiu și-a găsit liniștea sufletească la 51 de ani. A avut o vară plină, proiecte frumoase și a început o toamnă plină de energie și de iubire! Cât este de liniștită și fericită acum, Anca Țurcașiu a povestit, exclusiv pentru Click! Dacă și-a găsit sau nu o nouă jumătate, aflați din interviul de mai jos!

Click! Cum a fost vara asta pentru dumneavoastră? Cât de productivă?

Anca Țurcașiu: Pentru mine vara 2021 a fost cea mai frumoasă dintre toate, pentru că am avut o armonie foarte bună în echipa cu care am lucrat la Phoenicia Holiday Resort și am avut spectacole minunate, am revenit la viața mea, aceea frumoasă, de a oferi oamenilor iubire, deci sunt foarte fericită că am reușit să trecem vara asta, atât de frumos, cu atât de mulți oameni fericiți pe care i-am avut în fiecare seară, la spectacolele noastre! Am trecut și printr-o încercare, pe care am depășit-o, pe 20 august mi-am fracturat rotula și mi-am ținut toate spectacolele cu carjă, cu orteză, fără să se vadă, fără să las impresia că sunt o victimă.

V-am tot văzut în poze cu zâmbetul pe buze, la fel și în postările de pe social media! Sunteți fericită?

Da! Sunt foarte fericită că am început să muncesc, am început să lucrez, că am oameni în jurul meu care simt că mă iubesc și mă apreciază și mă valorifică, fac tot ce pot ca să îi fac fericiți să le transmit tot ce sunt eu pe pământ, iubire!

Există loc de o nouă persoană în viața dumneavoastră? V-ați vindecat sufletul?

Suflet vindecat! Ce complicat! Da, am învățat să iert și să merg mai departe! Da, am sufletul liniștit în clipa asta și sunt deschisă cu brațele către cer să aștept tot ce poate să îmi dea Dumnezeu, pentru că merit! Simt că merit!

