Direcția de Sănătate Publică Suceava a demarat o anchetă epidemiologică, după ce rezultatele analizelor serologice au confirmat rujeola în cazul băieţelului de doi ani din Mitocu Dragomirnei, care a murit joi seara, la Spitalul Județean Suceava. În total, de la începutul anului, în județ au fost înregistrate 6 cazuri de rujeolă, din care două au fost confirmate în urma analizelor de la Institutul Cantacuzino din București. Pentru restul este așteptat rezultatul.

În condițiile în care anul trecut, în județul Suceava au fost doar 3 cazuri de rujeolă, de la începutul lui 2018 autoritățile sanitare au înregistrat 6 cazuri, dintre care unul este al copilului decedat. Mai sunt în evidențe: un copil de 10 luni din Humoreni, unul de 12 luni din Dealul Zvorâștea, unul de 7 luni din Pîrteștii de jos , unul de 1 an și 8 luni din Cornu Luncii și unul în vîrstă de 6 luni de la Falcău. Nici unul dintre micuți nu a fost vaccinat împotriva rujeolei, iar în spital se mai află doar cel de la Pîrtești, pentru că este încă sub tratament. Restul sunt externați, iar starea lor de sănătate este bună. În cazul băiețelului decedat, pentru care, ca și în cazul celui de la Falcău, rezultatele analizelor serologice au confirmat rujeola, DSP a demarat o anchetă epidemiologică în spital, dar și în localitatea de domiciliu, pentru a fi identificați contacții pacientului, după cum a declarat dr. Dinu Sădean, şef Serviciu Control în Sănătate Publică, DSP Suceava. Potrivit acestuia, din informațiile de pînă acum, în perioada spitalizării micuțul de 2 ani a avut un singur contact, o persoană care a fost vaccinată antirujeolic. Vaccinate sunt și cele două surori ale băiețelului mort, cu precizarea că el suferea de o boală genetică congenitală, pentasomie, şi cu un status imunitar scăzut, de aceea a fost contraindicată vaccinarea.

DSP Suceava a mobilizat personalul propriu şi colaborează cu toţi medicii de familie, care trebuie intensifice vaccinare a copiilor aflaţi pe listele de asiguraţi şi să identifice toţi copiii nevaccinaţi. Reprezentanții DSP atrag atenția că limitarea epidemiei de rujeolă nu se face decât cu ajutorul părinţilor care înţeleg responsabilitatea pe care o au în a-şi proteja copiii împotriva acestei boli. Vaccinarea este cea mai eficientă armă care se poate folosi împotriva acestei boli grave.

