Într-un comunicat semnat de directoarea Direcției de Sănătate Publică Suceava, Olivia Ioana Vlad, se vorbește despre declanșarea unei anchete ca urmare a unor afirmații făcute în timpul mitingului anti-vaccin din centrul Sucevei, din data de 14 noiembrie. În comunicat se arată: ”În urma celor afirmate la mitingul desfășurat în municipiul Suceava în ziua de 14 noiembrie a.c. privind suspiciunea asupra vaccinării împotriva Sars-Cov2 și a evoluției fulminante a pacientului C.V., angajat al DSP Suceava, Direcția de Sănătate Publica a Jud. Suceava a demarat ancheta administrativă internă în acest caz. S-a constituit o comisie care a verificat statusul vaccinal al pacientului, modul de consemnare a datelor în Registrul Electronic Național al Vaccinărilor și au fost cerute detalii la CNSCBT (ca administrator al registrului electronic)”. Cel mai probabil, DSP se referă la afirmațiile făcute la miting cum că un angajat al DSP ar fi decedat ca urmare a infectării cu noul coronavirus, cu toate că respectivul ar fi fost vaccinat. Există suspiciuni că și o altă persoană din DSP figura ca vaccinată în registrul vaccinărilor cu toate că nu este. Conform DSP Suceava, ”ancheta vizează, de asemenea, încă o persoană din cadrul DSP Suceava, care a declarat că a înregistrat vaccinarea în RENV, avînd acces la registrul electronic, conform atribuțiilor profesionale specifice. Prima măsura a fost luată, ridicîndu-i-se angajatei accesul la registrul electronic național”. Cazul a fost raportat Ministerului Sănătății, iar DSP a sesizat Inspectoratul Județean de Poliție Suceava și Direcția Investigare a Criminalității Economice. În încheierea comunicatului se arată: ”Acest caz regretabil este singular în activitatea DSP Suceava și aruncă o pată nemeritată asupra activității întregului colectiv care desfășoară în mod susținut lupta împotriva pandemiei cu Sars-Cov2 de aproape 2 ani de zile. Conducerea DSP Suceava asigură întreaga colaborare cu organele de cercetare pentru aflarea adevărului și luarea unor măsuri drastice de sancționare a faptei”.

