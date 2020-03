Procurorii au declanșat o anchetă penală ”în rem” pentru „zădărnicirea combaterii bolilor” și „abuz în serviciu” după ce zeci de cadre medicale de la Spitalul Județean de Urgență ”Sf. Ioan cel Nou” de la Suceava s-au infectat cu noul coronavirus. Anunțul a fost făcut printr-un comunicat de presă remis de Parchetul de pe lângă Judecătoria Suceava. Potrivit comunicatului, procurorii s-au sesizat din oficiu în urma mai multor articole publicate în mediul on-line. Acuzația este aceea că la nivelul instituțiilor judeţului Suceava nu au fost respectate măsurile dispuse cu privire la reglementările legislative în vigoare privitoare la prevenirea sau combaterea bolilor infecto-contagioase.

“Din conţinutul publicaţiilor on-line a rezultat faptul că anumiţi funcţionari publici din sistemul medical şi-au exercitat în mod defectuos atribuţiile de serviciu, aducând atingere intereselor legitime ale cetăţenilor, prin aceea că, în contextul pandemiei existente la nivel mondial, au solicitat cadrelor medicale din cadrul Spitalului Judeţean de Urgenţă Sf. Ioan cel Nou Suceava, prezenţa, la data de 23.03.2020, la serviciu, a persoanelor testate pozitiv, negativ şi a celor suspecte, rezultând într-o posibilă contaminare, în masă”, se spune în comunicatul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava. „În acest context, la nivelul Parchetului de pe lângă Judecătoria Suceava, s-a dispus începerea urmăririi penale, in rem, sub aspectul săvârşirii infracţiunilor sus-menţionate, cauză aflată în urmărire penală proprie, cu sprijinul structurilor de poliţie judiciară din cadrul Inspectoratului General al Poliţiei Române, bazată pe o comunicare interinstituţională şi cu respectarea măsurilor sanitar-epidemiologice”.

Potrivit secretarului de stat în Ministerul Sănătății, Nelu Tătaru, carte va fi prezent astăzi la Suceava, la Spitalul Județean 72 de cadre medicale au fost confirmate pozitiv la COVID 19 iar ceo 1.300 de angajați au intrat în izolare.