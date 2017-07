La solicitarea unor reprezentanti ai industriei, consultarea privind necesitatea si oportunitatea organizarii unei proceduri de selectie competitive pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor radio in noile benzi de frecvente armonizate la nivel european pentru sisteme de comunicatii mobile terestre de banda larga, respectiv 694-790 MHz si 1452-1492 MHz, precum si in subbenzile de frecvente ramase neadjudecate in urma procedurilor de selectie anterioare, respectiv 791-796 MHz/832-837 MHz, 2530-2570 MHz/2650-2690 MHz, 3410-3420 MHz/3510-3520 MHz si 3450-3465 MHz/3550-3565 MHz se va extinde pana la data de 11 august 2017.

Chestionarul publicat pe site-ul Autoritatii, aici, urmareste sa obtina din partea actorilor din piata informatii privind gradul de interes pentru achizitionarea drepturilor de utilizare a frecventelor in aceste benzi, precum si perioada cand ar fi oportuna organizarea licitatiei. De asemenea, Autoritatea urmareste sa clarifice o serie de aspecte tehnice si economice tinand de accesul in aceste benzi de frecvente, precum si elemente care ar putea influenta rezultatele, cum ar fi designul procedurii de selectie, benzile care se liciteaza impreuna, cantitatile optime de spectru care sa poata fi adjudecate de un singur operator si unele obligatii atasate licentelor.

Opiniile si intentiile exprimate cu ocazia acestei consultari vor servi la fundamentarea deciziei ce urmeaza a fi luata pentru acordarea drepturilor de utilizare a frecventelor disponibile in aceste benzi.

Persoanele interesate sunt invitate sa parcurga si sa completeze chestionarul publicat aici si sa-l transmita ANCOM pana la data de 11.08.2017, pe adresa sediului central al ANCOM din str. Delea Noua nr. 2, sector 3, Bucuresti sau direct la registratura ANCOM. Observatiile si recomandarile pot fi transmise si prin fax la numarul +40.372.845.404 sau prin e-mail pe adresa consultare@ancom.org.ro.