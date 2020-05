Interviu acordat Radio Top de cântăreața de muzică populară Ancuța Corlățan astăzi de ziua sa de naștere.

Radio Top: La mulți ani!

Ancuța Corlățan: Mulțumesc. Și mă bucur tare mult să fiu pe frecvențele Radio Top și să îi salut pe toți cei care ne ascultă.

Radio Top: Nu o să spun ce vîrstă împliniți. Asta este treaba dumneavoastră. Astăzi este ziua dumneavoastră de naștere. Ce am observat eu e că la dumneavoastră are legătură cu 9. Deci 29 mai este ziua dumneavoastră de naștere și în 2009 ați debutat la Mărioara Murărescu la emisiunea „Tezaur Folcloric”?

Ancuța Corlățan: Așa este…

Radio Top: 9 înseamnă că e un număr norocos pentru dumneavoastră…?

Ancuța Corlățan: Un număr norocos, exact…Norocos pentru mine… Și mă bucur că iată în anul ăsta îl am și eu în cadrul vîrstei …

Radio Top: E 29 pe 29… ?

Ancuța Corțălan: Exact… Pînă la urmă tinerețea este încă în floare și mă bucur tare mult…

Radio Top: Absolut, până la 59, 69, tot tînără o să fiți…Am înțeles de la colega mea Zîna (n.a. realizatoarea tv Mihaela Zîna Bîrsan) cu care vă știți foarte bine și cu care dumneavoastră colaborați la proiectul „10 pentru folclor”, un proiect care a crescut de la an la an, că în această perioadă v–ați făcut singură cadou, un nou cîntec?

Ancuța Corlățan: Exact. Așa îmi place mie, de fiecare dată. Aproape în fiecare an, de ziua mea am reușit să îmi fac cadou cîte un nou cîntec… Am vrut să fie așa, o tradiție… În momentul acesta cîntecul este gata și poate fi ascultat pe radio… Nu am reușit să-i fac și un videoclip, să-l lansez și cu video, să-l vadă și cei apropiați ai mei și prietenii care îmi urmăresc activitatea pe rețelele de socializare. Însă este proaspăt, proaspăt… Cred că pentru prima dată va fi difuzat în dimineața asta la Radio Top…

Radio Top: Ce onoare… Dar vreau să vă întreb de procesul de compoziție al unei piese… ? Cît durează? Spre exemplu, la cîntecul acesta cît ați lucrat?

Ancuța Corlățan: Cred că am început undeva prin ianuarie. M-am gîndit ce vreau să fac… Linia melodică îmi aparține… Este al doilea cîntec din repertoriul meu căruia îi fac eu linia melodică… Nu am crezut că voi reuși, pentru că tot timpul am pornit cu emoție și îmi era frică. Nu știam dacă voi reuși, dacă va ieși ceva bun, însă avînd versurile în față, în momentul în care le-am citit, melodia a venit de la sine… Nu știu să vă dau mai multe informații, ci pur și simplu m-am uitat pe versuri și am început să cînt… Și asta a fost melodia.

Radio Top: Și versurile cine le-a făcut?

Ancuța Corlățan: Versurile sînt făcute cu un prieten de la Iași. Gigi Grădinariu este numele lui… Nu am mai lucrat cu el, însă eu am auzit foarte multe versuri făcute de dumnealui… I-am scris direct și i-am zis ce vreau să fac. Și atunci i-am dat doar titlul și el a început să dezvolte. Și nu știu, s-a uitat la fotografiile mele, a văzut activitatea mea artistică, pentru că mi-a potrivit versurile exact așa cum este viața mea… El mi-a urmărit activitatea pe pagina mea de Facebook… Cîntecul se adresează copilașilor mei : „Mîndră-s Doamne pe astă lume, cu feciorii lîngă mine”. Am doi băieței, unul de patru ani aproape și celălalt de un an și două luni. Și sînt tare tare mîndră, așa cum spun eu în cîntec de ei. Și am zis că trebuia neapărat să fac și un videoclip. Și atunci cînd am gîndit aceste versuri i le-am transmis mai departe lui domnul Gigi… Și el a reușit să facă ceea ce o să ascultați…

Radio Top: Acum cîntecul nu reflectă realitatea actuală, că ei sînt feciorași acum…?

Ancuța Corlățan: Ei sînt feciorași, dar vor fi și feciori…

Radio Top: Atunci să faceți clipul cînd vor fi feciori…?

Ancuța Corlățan: Nu…Amintirea mea este să am clipuri cu copilașii încă de mici, pentru că atunci cînd mi s-a născut primul meu băiețel am mai făcut un videoclip… Este un cîntec de leagăn și el este protagonistul: „Puiul mamei bujorel”. Și am zis că acum neapărat trebuie să fac și un al doilea videoclip, în care să apară amîndoi… Și uite că eu cred că asta este cea mai potrivită melodie în care chiar ei vor fi protagoniștii…

Radio Top: Eu nu sînt așa un fan al folclorului, dar nu contează asta. Și mă gîndesc dacă feciorii dumneavoastră cînd vor crește vor fi rockeri și vor spune „mama, da pe mine ce m-ai băgat în videoclipul ăsta?”

Ancuța Corlățan: Asta este… A fost o perioadă din viață… Facă ce-or vrea, că nu-i oblig cu nimic, însă a fost plăcerea mea și bucuria mea să-i revăd peste ani cum erau micuți…

Radio Top: Și instrumentiștii…? Cu cine ați lucrat dumneavoastră…?

Ancuța Corlățan: Am lucrat cu Orchestra Mihai Cotos din Suceava… Orchestră de tineret… Sînt la prima colaborare cu ei și mi-a plăcut tare mult… Cu siguranță, nu va fi ultima… Voi mai colabora cu ei pentru că a ieșit ceva frumos, de calitate, și cu care mă voi mîndri…

Radio Top: Dumneavoastră, cînd faceți cîntece noi, înainte de a le oferi publicului larg le arătați cuiva… ? Le dați cuiva să le asculte, în familie, prietenilor, să-și spună părerea?

Ancuța Corlățan: Doar în familie… Soțului meu, mamei îi dau, îi cînt așa un picuț… Doar că, știți dumneavoastră, în momentul în care o melodie nu este finalizată, poate ascultătorului de rînd i se pare ceva nu prea wow… În momentul în care conturezi cu orchestra, cu diferiți instrumentiști, totul prinde culoare și melodia deja se schimbă … Parcă nici nu e… Cei care cunosc știu ce înseamnă în momentul în care asculți o melodie… Așa, cîntată doar la rece, cu o simplă linie melodică, parcă nu pare atît de deosebită ca atunci cînd ea prinde formă…

Radio Top: Trebuie să vă spun că sînteți vedetă și în „Monitorul” astăzi… Aveți o fotografie acolo, cu cunoscutul dirijor Nicolae Botgros… Ați colaborat de multe ori cu dumnealui?

Ancuța Corlățan: Am diferite colaborări cu maestrul Botgros… Iar pînă în prezent una dintre cele mai cunoscute melodii din repertoriul meu, intitulată „Soacra mea e dulce poamă”, e înregistrată alături de Orchestra Lăutarii și maestrul Nicolae Botgros în urmă cu patru ani de zile… Deci, îl știu de foarte mult timp pe maestrul Botgros… Am participat în diferite concursuri unde el m-a acompaniat cu orchestra… Și am legat o prietenie strînsă…

Radio Top: Sînt și soacre dulci?

Ancuța Corlățan: Sînt. Să știți că toată lumea mă întreabă… Multă lume cîntă despre soacre, că-s poame acre, că-s nu știu cum…

Radio Top: Sînteți singura care cîntați, „soacra mea e dulce poamă…” ?

Ancuța Corlățan: Dacă e dulce, ce să-i fac…

Radio Top: O veste bună, nu doar pentru dumneavoastră… Aseară, Comitetul Național pentru Situații de Urgență a emis o nouă decizie… Și la articolul 2 spune așa: începînd cu data de 1 iunie este permisă organizarea și desfășurarea spectacolelor, concertelor, altor evenimente culturale în aer liber precum și al festivalurilor publice și private cu participarea a cel mult 500 de spectatori, cu locuri pe scaune aflate la distanța de minim 2 metri unul față de celălalt, purtarea măștii de protecție și respectarea măsurilor stabilite. O veste bună, nu?

Ancuța Corlățan: O veste foarte bună… Ce să zic, Doamne ajută! Pentru toți primarii care vor să organizeze, pentru că sincer, cred că ar trebui să ieșim cumva din această situație și să înveselim oamenii… Oricum, noi în perioada asta nu am stat degeaba, am reușit să facem tot felul de colaborări online… Și cred că am reușit cumva să bucurăm publicul nostru prin ceea ce putem noi să facem…Însă dacă a venit această veste și poate se mai și organizează evenimente… Cu siguranță fiecare român este dornic să asculte niște muzică bună și va veni în numărul permis la manifestări…