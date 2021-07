Mariajul dintre Anda Adam (41 de ani) și Sorin Andrei Niculescu e pe butuci! Divorțul bate la ușă după ce blonda a postat pe contul de socializare o poză cu ea în brațele altui bărbat. Sorin, soțul în acte al Andei Adam, nu a mai rezistat și a rupt tăcerea! Acesta a conformat depărțirea de solistă punctând că aceasta „este liberă să facă orice”, potrivit click.ro.

”Orice om e liber să facă ce vrea cu viața lui. Eu unul nu o să îmi spăl rufele în public, nu am făcut-o și nu am să o fac niciodată. Nu am fost atras de atenția publicului. Nu am apărut nici când au fost subiecte frumoase sau importante în viața noastră, mai ales acum să vorbesc despre mama copilului meu. Ce contează ce probleme avem noi? Eu nu întreb pe nimeni despre familia lui!”, a declarat Sorin Niculescu, la Antena Stars, conform sursei citate.

