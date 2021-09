Anda Adam (41 de ani) a ajuns mai nou sefă de șantier! Vedeta a reușit să facă bani frumoși în pandemie, când alți soliști se plângeau că mor de foame. Anda a găsit rețeta succesului! A investit în afaceri imobilare, de unde câștigă bani frumoși, notează click.ro.

”Din YouTube faci 300, 500 de euro, ok, 2000. Eu am piese la care am investit 10.000 de euro. Am avut oportunitatea să-mi încep o afacere înainte să intrăm în pandemie. Sunt dezvoltator, fac case în zona Pipera-Tunari”, a dezvăluit artista, la Antena Stars, potrivit sursei citate.

