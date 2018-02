Aventura Andei Adam la „Exatlon” s-a încheiat. Cântăreaţa s-a întors în România accidentată la genunchi şi a fost nevoită să se deplaseze în scaun cu rotile şi cu ajutorul cârjelor. Când şi-a revăzut fiica, solista a uitat de toate durerile, notează click.ro.

“Atunci când m-am accidentat am știut că nu voi mai putea participa, dar am sperat că totuși nu este ceva grav și îmi pot reveni dacă am parte de rapaus. Am mai fost operată la piciorul stâng și mama mea, care cu siguranță ne privește acum, înainte să plec la Exatlon, mi-a spus să am grijă cu piciorul la care sunt operată. În momentul în care m-am accidentat, nu m-am gândit decât la vorbele mamei mele. Atunci am știut că gata, asta a fost pentru mine Exatlon!”, a spus Anda Adam, cu ochii în lacrimi, conform sursei citate.

