Anda Adam și Nicoleta Nucă au acceptat provocarea noului sezon “Bravo, ai stil! Celebrities”, show-ul care va începe în toamnă, la Kanal D. Cele două artiste sunt gata să demonstreze că pot fi repere de stil, în unicul show de modă din România, ajuns la sezonul al șaptelea, notează click.ro.

“Imaginea, stilul unei femei constituie o prima carte de vizită, “te poziționează” în fața oamenilor, iar în cazul unui artist, felul în care se prezintă în fața publicului este extrem de important. Cred că de-a lungul timpului, am reușit să îmi construiesc o imaginie stilistică proprie, ce mă definește și mă completează, alături de muzica mea. Noi, ca artiști, știm că publicul este foarte atent la imaginea pe care noi o promovăm. Nu de puține ori am fost trendsetter în ceea ce privește stilul vestimentar, am dat tonul și în materie de hairstyling, exemplificând în acest sens apariția mea cu breton, în videoclipul “Dacă ar fi”, când foarte multe fete au apelat la același hairstyling. Abia aștept provocarea “Bravo, ai stil! Celebrities”. Poate fata!”, a declarat Anda Adam, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/anda-adam-si-nicoleta-nuca-primele-doua-vedete-anuntate-noul-sezon-bravo-ai-stil