În 30 de ani de când există PRO TV-ul, îndrăgitul Andi Moisesescu a făcut de toate, de la matinal la emisiuni de prânz, seară, weekend şi lista ar putea continua. Vedeta de la „Apropo TV”, „Pe Bune” sau „Românii au talent” a primit propuneri şi de la alte posturi, însă n-a luat nici o decizie radicală, notează click.ro.

„Nu cred că se mai poate întâmpla să plec la o altă televiziune în viaţa asta. Sincer, aici, la Pro TV am şi început, în 1991, suntem în 2021, deci am 30 de ani în cap. Dacă 30 de ani nu m-a luat nimeni… Eu sunt ca ăla, dacă nu s-a însurat pînă acum cine mă mai ia la vârstă asta (râde). Luăm şi noi un om tânăr, care promite, de perspectivă, ceva. Dacă lucram în mină eram pensionar de 5 ani. Şi aveam şi bani ca lumea că au fost nişte pensii foarte mari la ei. Dar nu mă plâng aici la PRO TV. Nu m-am plâns niciodată, poţi să-i întrebi pe toţi cei care au trecut prin managementul Pro TV-ului că în toţi ani ăştia nu m-am plâns niciodată de salariu. Când l-am primit, am zis «sărut mâna» şi când nu l-am primit, am căutat eu să-mi câştig banii din altă parte. Nu cred că aş «zbura» din Pro dacă m-aş plânge. Nu prea sunt de acord cu varianta «zburatului» (dat afară, n.r.).”, a povestit pentru Click! Andi Moisescu, care are multă treabă la PRO TV.

