Jurat la „Românii au talent” și prezentator al emisiunilor „Apropo TV” și „Pe bune”, de la PRO TV, Andi Moisescu (46 de ani) a devenit unul dintre cei mai îndrăgiţi oameni de televiziune. Reporterii Click! l-au întâlnit la lansarea colecţiei Irinei Voinea, unde a acordat un interviu în exclusivitate.

Click!: Ştiai că ești așa de iubit de public și de femei, în general?

Andi Moisescu: În familie, da, știam. Cred că e de la faptul că am început să încărunțesc. Le inspir încredere pentru că sunt căsătorit și am copii. Altă explicație nu am. Cred că se datorează firelor de păr alb pe care am început să le expun atât de frumos.

