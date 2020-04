Zilele acestea, când mai toate vedetele de televiziune stau acasă pentru că unele producţii şi-au oprit filmările, Andi Moisescu munceşte în continuare şi poate fi văzut pe micile ecrane la „Românii au talent” în ediţii înregistrate, dar şi la „Apropo Tv”, emisiuni la care lucrează singur. Pentru acest proiect munceşte şi câte 21 de ore pe zi, pentru că şi-a trimis echipa acasă. Despre cum munceşte şi despre cei doi băieţi ai lui, Luca şi David, prezentatorul a vorbit în exclusivitate pentru Click!

„Studioul este foarte aproape de casa mea şi aş putea spune că aici m-am izolat eu. Este un decor drăguţ, 360, deoarece filmez totul, atât pentru canalul meu de Youtube, cât şi pentru emisiune. Am trimis toată echipa acasă de la bun început şi am rămas singur aici, aşa că volumul de muncă este mai ridicat. Practic, duc emisia de „Apropo TV” de la un capăt la altul. Am avut şi zile cu 21 de ore de filmare, editare şi montare. Viaţa mea are două locaţii: acasă şi la studio! Cred că fiecăruia dintre noi ne lipseşte că nu ne mai putem vedea unul cu celălalt, că nu mai avem interacţiune”, a povestit Andi pentru Click!

