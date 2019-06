După ce Pro TV a anunțat întoarcerea lui Horia Brenciu în juriul emisiunii „Vocea României”, în locul Andrei, artista a avut prima reacție, explicând că plecarea din fotoliul de jurat a avut strânsă legătură cu programul ei extrem de încărcat, notează click.ro.

„După un an în care am încercat să fac parte și din juriul de la Românii au talent, și din grupul de antrenori de la Vocea României, să am și două turnee simultan (Tradițional – care apropo pe 1 decembrie o sa fie la Cluj, de obicei era live-ul de la Voce| și Live & Crunchy), plus videoclipuri și colaborări muzicale, am ajuns într-un punct în care mi-am dat seama că trebuie să spun stop. Vocea României este una dintre emisiunile preferate, o urmăresc încă de la primul sezon, dar a trebuit sa renunț la fotoliul meu roșu, stiind că este cea mai bună decizie acum!”, a declarat Andra, conform sursei citate.

