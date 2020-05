Tenorul italian Andrea Bocelli a mărturisit că el și întreaga sa familie au fost infectați cu coronavirus. Artistul de 61 de ani a fost diagnosticat în 10 martie, s-a vindecat, iar acum a ales să doneze plasmă pentru a-i ajuta pe cei care se luptă cu aceeași boală, notează click.ro.

„Experiența mea cu coronavirus? O tragedie. În familie, am fost cu toții infectați. Am avut febră, deși mică, am strănutat și am tușit”, a declarat Andrea Bocelli pentru Corriere della Serra.

