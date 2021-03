Eliminată în urmă cu o săptămână din competiția Survivor România, Andreea Antonescu a ajuns duminică seară în România, vedeta fiind așteptată la sosirea pe aeroport de cele mai dragi persoane: prietenii foarte apropiați și familia, notează click.ro.

Artista a fost întâmpinată cu multe flori, baloane, îmbrățișări, lacrimi de fericire și multă emoție. După o lună de stat în jungla din Republica Dominicană, Andreea Antonescu recunoaște că se resimte. “Ca din junglă! Sper, totuși, că nu m-au părăsit calitățile de fată elegantă și nu cred că vrei să știi cum am mâncat primul fel de mâncare pe care l-am primit când am ieșit din competiție, dar consider că vor reuși foarte bine să mă reintegrez în societate. Până acum am făcut față aeroporturilor prin care am trecut. Uitați-mă aici, sunt bine, sunt ok. E de bine”, a declarat Andreea Antonescu pentru Kanal D, imediat după ce a aterizat pe meleagurile românești, condorm sursei citate.

