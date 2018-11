Andreea Bălan a vorbit pe blogul personal despre decizia sa de a îi ascunde fața fetiței ei, Ella, în pozele pe care le-a publicat, de-a lungul timpului, pe rețelele de socializare. Deși, ulterior, i-a arătat celei mici fața, prin intermediul unui pictorial, vedeta a decis să explice motivele reale pentru care cea mică a stat „ascunsă” o perioadă. Andreea și-a justificat decizia după ce a fost acuzată că a urmărit obținerea de bani de la revista căreia i-a acordat pictorialul în exclusivitate, notează click.ro.

„(…) eu am fost expusă mediatic la o vârstă foarte mică (la 10 ani) și mi-a fost foarte greu să înțeleg ce se întâmplă cu mine și să mă dezvolt corect emoțional. M-am gândit astfel să nu o expun și să o las pe ea să aleagă dacă vrea să apară sau nu. Între timp această idee s-a schimbat, deoarece am văzut că acum, spre deosebire de copilăria mea, tehnologia este atât de avansată încât nu am cum sub nicio formă să o țin ascunsă atâția ani până când ea va putea alege. (..) Din acest considerent, împreună cu George, am decis să facem o ședința foto frumoasă și să o arătăm pe copertă unei reviste și nu pe Facebook pur și simplu.”, a spus Andreea, potrivit sursei citate.

