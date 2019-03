Andreea Bălan s-a externat vineri (8 martie) după patru zile în care a luptat pentru viaţa ei, dar se pare că nici acasă nu are linişte. A explicat în detaliu ce i s-a întâmplat după embolia amniotică ce i-a provocat stop cardio-respirator, dar cârcotaşii i-au sărit în cap că a făcut recalmă unor produse pe Facebook şi i-au reproşat că povestea ei ar fi cusută cu aţă albă. Comentariile acide pe care le-a primit au făcut-o să reacţioneze, potrivit click.ro.

„Aceasta este o poză făcută la câteva ore după ce mi-am revenit din stopul cardio-respirator și totodată e cu puțin timp înainte să dau interviu la XNS (Antena 1 conform contractului de 7 ani). Nu mi-a fost ușor să stau așa cu gură până la urechi și pe canapea, dar întodeauna am fost foarte puternică și indiferent de ce a fost în sufletul meu, sau de ce dureri fizice am avut, eu am zâmbit și am mers înainte. Dar din păcate trăim într-o țară în care, drama are mai mult succes și dacă nu plângi pe la tv și nu te vaiți, înseamnă că nu ai pățit nimic și e totul o făcătură.”, este parte din mesajul artistei, potrivit click.ro.

