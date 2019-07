Ies la iveală detalii neştiute despre marea reunire a trupe Andrè. Andreea Antonescu și Andreea Bălan au lansat oficial videoclipul piesei “Reset la inimă”, care marchează relansarea lor ca și grup, însă iată că reporterii Click! au aflat și ce gânduri le-a făcut să pună în practică această idee.

„Din păcate, în viaţă se mai întâmplă şi lucruri neplăcute, cum a fost naşterea fetiţei mele cu probleme, cu stopul cardiorespirator. Atunci era să mor. În spital, Andreea a venit să fie alături de mine, nu ne-am văzut, pentru eu că am fost la terapie intensivă. Am apreciat foarte mult gestul ei, așa că m-am gândit atunci, pe patul de spital, de ce să nu ne reunim. Întotdeauna, când ne-a fost greu am fost alături una alături de cealaltă, când n-a fost bine nici nu ne vorbeam. Aşa se văd oamenii care ţin unii la alţii, fiind la greu împreună”, a declarat Andreea Bălan pentru click.ro.

