La 33 de ani, Andreea Bălan se poate lăuda că le are pe toate: o carieră care-i aduce multe satisfacții și-i oferă o situație financiară foarte bună, un bărbat care o iubește și o familie așa cum a visat. Dar care sunt secretele ei? Solista, care la 1 Martie revine pe micile ecrane tot în postura de jurat, de data aceasta în noul show de la Antena 1, „Ie Românie” – prezentat de Mircea Radu, explică rețeta succesului personal, potrivit click.ro.

„Cea mai mare satisfacție a mea de până acum este aceea că am realizat tot ce mi-am dorit. Mi-am pus în minte niște obiective și, deși nu știam cum le voi realiza, am făcut-o. Dacă până la 27-28 de ani făceam lucrul ăsta la un nivel inconștient, după ce am văzut filmul «The Secret» și am citit și cartea mi-am dat seama că legea atracției a funcționat pentru mine dintotdeauna. Chiar și lucrurile mai puțin plăcute ți le atragi în viață în mod inconștient.”, explică Andreea Bălan.