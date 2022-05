Vestea că Andreea Bălan merge în „America Express”, alături de colega sa din trupa Andre, Andreea Antonescu, a fost o surpriză pentru mulți, iar asta pentru că vedeta are două fetițe de care cu greu se desparte. Ce se întâmplă cu micuțele, cât solista e plecată din țară?Andreea Bălan și Andreea Antonescu au acceptat provocarea momentului și participă la „America Express”, un show care acest sezon se transformă în „America Express”, căci concurenții vor avea de parcurs un drum dificil, din Mexic până în Columbia. În acest sens, există numeroase curiozități cu privire la viața concurenților, căci aceștia sunt nevoiți să pună totul în „stand-by”, cât sunt plecați, scrie click.ro.

Andreea Bălan are două fetițe de care este foarte atașată și alături de care merge peste tot. De data aceasta, însă, cântăreața nu poate să le ia cu ea, motiv pentru care a fost nevoită să găsească o variantă prin care micuțele să își continue viața în România, cât ea va parcurge „Drumul Aurului”. Ella și Clara vor rămâne în grija bunicii lor materne, iar Andreea mărturisește că are mare încredere în mama ei. „Nu e nevoie să îi las mamei instrucțiuni, pentru că ea știe foarte bine ce are de făcut. Mama este prezentă din prima zi de viață a Ellei, fata cea mare, și ea știe exact ce trebuie să facă. Din contra, ea are grijă de casă, de noi, cu mâncarea, ea știe foarte bine. Avem pediatra la orice oră din zi și din noapte, avem prieteni, mame cu copii, adică infrastructura și ceea ce am eu în jurul meu totul este foarte solid. Eu plec liniștită, pentru că știu că fetele mele sunt pe mâini foarte bune, de la mamă, la bonă, prietene cu copii. Am făcut un program destul de clar, pe zile, fetele au activități: merg la engleză, la patinaj, la balet, avem un șofer care le ia de acasă, le duce, nu e nicio problemă. Totul e foarte bine organizat. Cel mai mult de acasă am lipsit câteva zile, când am fost în vacanță. Acum o să lipsesc cel mai mult”, a spus Andreea Bălan, pentru Revista VIVA, conform sursei citate.

Citește mai multe pe: https://click.ro/primetime/andreea-balan-america-express-fete-636258.html