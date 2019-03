Andreea Bălan a intrat în direct prin telefon în cadrul emisiunii „Acces Direct”, de pe patul de spital, după aproape trei zile de când a suferit un stop cardio-respirator în timpul operaţiei de cezariană, prin care i-a dat naștere celei de-a doua fetițe ale sale, micuța Clara Maria, notează click.ro.

Artista a susținut că s-a aflat mult timp în stare de inconștiență și nu își mai amintește aproape nimic, chiar dacă familia susține că a stat de vorbă cu ea, însă în prezent se simte bine și este foarte fericită că și-a cunoscut fetița. „Abia de astăzi sunt bine şi mi-am strâns fetiţa în braţe. Am trecut prin focuri periculoase. Această embolie pur şi simplu îţi provoacă şoc, stop cardiac, lichidul amniotic intră în sânge, nu se ştie de ce. La mine s-a întâmplat după ce au scos copilul sănătos. Imediat doctorii au luat decizia cea mai potrivită. Au făcut echipă şi m-au salvat. Poate nu mai eram dacă nu eram aici (la acel spital n.r). Mi-au zis că mi-au pus-o la obraz, am pupat-o. George era afară. Se uita pe geam, a văzut tot. Eu am fost inconştientă vreo 20 de ore. Abia astăzi ţin minte cu adevărat ce s-a întâmplat.”, a dezvăluit Andreea Bălan, conform sursei citate.

