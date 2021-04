Andreea Bălan (36) a fost invitată să participe la podcast-ul moderat de către Cătălin Măruță. Vedeta a răspuns unor întrebări delicate, iar subiectul divorțului de actorul George Burcea nu a lispit din discuție, notează click.ro.

Se pare că Andreea și George au îngropat securea războiului și au renunțat să își arunce vorbe dure. Potrivit Andreei, ei au realiazt că pur și simplu se aflau în etape diferite ale vieții. ”Da, l-am iertat pe George Burcea. Da, dar nu pot spune mai multe pentru că suntem în proces de divorț. Am ajuns la concluzia ca eram în etape diferite în viața, nu eram în același punct. Da, credeam că o să fiu soție toată viața, asta mi-am dorit când am îmbrăcat rochia de mireasă. Nu regret nimic, nici pe el, datorită lui am două fetițe minunate”, a declarat Andreea, conform sursei citate.

