Au fost odată prieteni buni, ba chiar s-au și înrudit, căci Andreea Bănică și soțul ei, impresarul Lucian Mitrea, au devenit nașii de cununie ai lui Alex Velea și a fostei lui soții, Ana. Lucrurile păreau unse cu miere, însă acum au degenerat, iar asta din cauza banilor. Solistul și-a dat nașul în judecată și îl acuză că nu i-a dat 4700 de euro, bani pe care ar fi trebuit să-i ia la un concert, notează click.ro.

Andreea Bănică a spus câteva cuvinte despre întreaga tărășenie la o emisiune de la Antena Stars.

„Noi am fost nașii lui de cununie. Am intrat în biserică cu Alex Velea și cred că ar fi urât din partea mea să încep să vorbesc la televizor, să-mi spăl rufele în fața tuturor. Sunt o grămadă de dedesubturi între noi ca familie, dar nu vreau să vorbesc despre Alex Velea într-un mod neplăcut. (…) Este vorba despre niște bani pe care nu i-a luat la un concert de Revelion, pe care nici eu nu i-am luat, căci am cântat împreună, deci nici Lucian nu i-a încasat de la persoana respectivă și pe care încă îi așteptăm”, a declarat Andreea Bănică pentru emisiunea „Agenția VIP”, potrivit sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: http://www.click.ro/vedete/romanesti/andreea-banica-despre-scandalul-dintre-alex-velea-si-sotul-ei-sunt-o-gramada-de