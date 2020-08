După ce s-a luptat cu coronavirusul, Andreea Esca a scris un editorial despre cum vede schimbările cauzate de apariția virusului Sars-Cov-2 în România, despre ce înseamnă distanțarea socială pentru un om extrovertit ca ea și despre empatia oamenilor care au sărit în ajutorul celor în nevoie, notează click.ro.

Andreea Esca a povestit despre uimirea și teama cu care a primit vestea existenței coronavirusului și a urmărilor tragice pe care le-a adus cu el. „La o boală care să schimbe mersul lumii în câteva luni și căreia să nu-i dăm de cap, cu toată știința anului 2020, nu m-aș fi gândit”, a recunoscut „emblema”PRO Tv-ului într-un text scris pe AList Magazine. „Nu m-aș gândit la așa ceva nici în ruptul capului. N-am fost nici măcar fan al filmelor cu asemenea teme. Nu știu dacă am avut stare să văd vreunul până la capăt. Mi-era și frică și mi se părea și S.F. Nu aș fi exclus apariția unui război, clasic sau cibernetic, a unor revolte populare cauzate de prea marile discrepanțe sociale…. dar la o boală care să schimbe mersul lumii în câteva luni și căreia să nu-i dăm de cap, cu toată știința anului 2020, nu m-aș fi gândit. La început am crezut că nu va ajunge la noi, apoi că, și dacă a ajuns, va trece repede, iar încet, încet, mi-am dat seama că va complicat. Am început să ne izolăm de colegi, de prieteni, de părinți, de copii. Ce părea o soluție de moment s-a permanentizat pentru luni întregi. Am trecut de la a mă gândi că e doar o experiență la a mă înfricoșa că multe, multe lucruri riscă să se schimbe pentru totdeauna. A fost fun să dansez la trei petreceri online și să particip la câteva meetinguri pe Zoom, House Party și alte din astea. A fost de înțeles să lucrez cu o foarte mică parte dintre colegi, să intrăm prin culoare separate, să nu avem acces decât în anumite zone, să nu dăm mâna, să purtăm măști, să ne dezinfectăm etc… dar când nu se mai termină… e greu. E foarte greu. Pentru toți, și cu siguranță pentru mine, care fac parte din categoria celor care, când vorbesc, îți pun sigur mâna pe spate, pe braț, cumva. Și care iubesc viața în comunitate”, a povestit, cu sinceritate, Andreea, potrivit sursei citate.

