Andreea Esca este probabil cea mai cunoscută crainică din istoria postdecembristă a televiziunii românești. Mult îndrăgita prezentatoare e mărturisit într-un interviu că nu și-a dorit însă dintotdeauna să-și configureze o carieră în televiziune, potrivit click.ro.

Invitată la Antena Stars, știristei a fost întrebată despre felul în care a reușit să-și croiască drumul în televiziune, iar Esca a dezvăluit care este secretul carierei sale de succes. Plină de onestitate și conștientă de toată munca depusă pentru a ajunge unde este azi, Andreea Esca a mărturisit că pentru ea, prezentarea știrilor este mai mult decât o simplă citire a prompterului:

„E adevărat ca nu am fost niciodată omul care să zică nu, orice mi s-a propus am fost deschisă, m-am dus si am încercat.. nu pot să zic ca mi-am dorit ceva şi nu am muncit. Nu am citit niciodată un text pe care eu să nu fi intervenit… aşa mi se pare normal ca atunci când scoti ceva pe gură să întelegi ce spui si să transmiţi in cea mai bună formă mesajul telespectatorilor”, a declarat Andreea Esca, conform sursei citate.