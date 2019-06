Întoarsă acasă din Londra, după primul an de facultate, Alexia Eram s-a gândit să îmbine utilul cu plăcutul și să se angajeze pe perioada verii. Și cum mama ei are o experiență de peste 20 de ani pe piața media și are și o revistă de care se ocupă îndeaproape, A List Magazine, nu a fost prea greu ca Alexia să-și găsească un loc de muncă sub patronajul mamei sale, notează click.ro.

Fiica celei mai cunoscute știriste de la noi va realiza o emisiune online de modă.

„I-am spus mamei că o să vreau să fac ceva când vin în vară. Mă gândeam la ceva de fashion, ca să se lege puțin de ce fac eu la facultate și mama mi-a zis că e un loc liber la „Trend Challenge”, așa că m-am apucat să o fac într-o nouă formulă.”, a dezvăluit Alexia Eram, citată de cei de la Libertatea.

