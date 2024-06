În urmă cu ceva timp, Zanni, într-o discuție în contradictoriu pe care a avut-o cu Cristi Mitrea, în emisiunea lui Cătălin Măruță, a implicat-o pe Andreea Mantea, acuzându-l pe luptătorul MMA de violență domestică. Cristi Mitrea neagă acuzațiile, subliniind faptul că nu există nicio dovadă care să ateste faptul că el ar fi agresat vreodată o femeie, notează click.ro.

„Vreau să te întreb, dacă tot îți place să fii sincer, dacă tu de-a lungul timpului ai avut vreo plângere de la vreo fostă soție sau iubită? Ai avut vreo filmare, vreo înregistrare?”, l-a întrebat Cătălin Măruță pe luptătorul MMA, conform sursei citate.

La fel ca în trecut, Cristi Mitrea a negat acuzațiile și spune că nu există plângeri pe numele său. „Nu, nu am avut, referitor la ce spunea copilul acesta (n.r. Zanni), și cu agresiunile nu, nu am primit nicio înregistrare cu mine fiind agresiv cu o femeie și nu am niciun raport de la poliție, în legătură cu asta. E ușor să pozezi în victimă în ziua de azi și lumea… vorbeam de victimele astea (n.r. din emisiune), la ce s-a întâmplat aici”, a susținut Cristi Mitrea.

