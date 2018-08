Andreea Mantea a decis să îngroape securea războiului pe care l-a purtat cu tatăl copilului ei, luptătorul de MMA, Cristian Mitrea. Vedeta a decis că este cel mai bine pentru fiul ei să lase la o parte neînţelegerile pe care le are cu cel care i-a fost partener de viaţă şi să îl accepte pe Cristian în preajma băieţelului, potrivit click.ro.

Andreea a mărturisit că are o relaţie normală, de amiciţie, cu Cristian Mitrea de dragul fiului său. “Eu sunt intr-o astfel de situatie in acest moment. Eu am ales sa ma despart de tatal copilului meu, eu am zis ca nu mai vreau, ca nu imi trebuie, ca nu are ce sa caute, dar pana la urma tot eu am realizat ca acest copil trebuie sa creasca cu ambii parinti. In acest moment avem o relatie absolut normala, suntem doi oameni normali, vedem interesul copilului si am ajuns sa ne intelegem bine de dragul copilului. Cumva trebuie sa ajungi la un numitor comun.”, a mărturisit Andreea Mantea cadrul emisiunii “Te vreau langa mine”, conform sursei citate.

