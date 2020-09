Are 34 de ani şi este o vedetă apreciată la Kanal D. În perioada în care a prezentat “Puterea Dragostei, Andreea Mantea a fost “detaşată” în Turcia, acolo unde a stat un an şi opt luni, împreună cu fiul ei, David, care are acum 5 ani. Nu a mai rezistat însă să rămână departe de România, aşa că s-a întors acasă. Într-un interviu pentru Click!, vedeta a povestit de ce i-a fost cel mai mult dor din ţară şi ce fel de mămică este.

Click! Ţi-a fost greu să te desparţi de Turcia şi de toată echipa de acolo?

Andreea Mantea: A fost o experienţă extrem de frumoasă pentru mine proiectul “Puterea Dragostei”, am petrecut aproape un an şi opt luni acolo, este normal ca acum să îmi fie dor de concurenţi, de echipa de producţie. Sunt foarte sigură că totul va decurge foarte bine la “Puterea Dragostei”, în continuare.

Cum eşti tu ca mămică a lui David, cum îţi place să te descrii?

Sunt o mamă leoaică. Credeam că voi fi genul acela de mamă care îşi laudă puiul indiferent de ceea ce face, dar nu sunt aşa. Sunt o mamă fermă, când este cazul; când greşeşte îl cert, dar îl şi felicit când face lucruri bune.

