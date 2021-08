Trei căsnicii are la activ Andreea Marin (46 de ani) și toate trei sfârșite prost! Invitată în emsiunea „40 de întrebări cu Denise Rifai” de la Kanal D, fosta Zână a „Suprizelor” a dezvăluit care au fost adevăratele motive ale destrămării celor trei mariaje pe care le-a avut. Cel mai greu i-a fost Andreei Marin să admită că a fost înșelată de Ștefan Bănică Jr. cu copia ei mai tănără, Lavinia Pârva, notează click.ro.

Prezentă în emisiunea lui Denise Rifai de la Kanal D, Andreea Marin a vorbit deschis despre motivele care au dus la cele trei divorțuri.

Andreea Marin s-a căsătorit prima dată în anul 1995, când avea doar 21 de ani, cu Cristian Gheorghiță. Divorțul însă avea să vină la doar trei ani după ce aceștia și-au jurat iubire veșnică. „În prima relație nu am fost matură, ne-am căsătorit prea tineri. A existat o despărțire de un an și ceva, el a plecat la studii și noi nu am rezistat despărțirii”, a povestit Andreea Marin, la Kanal D, potrivit sursei citate.

A urmat apoi cel mai mediatizat mariaj al vedetei, cel cu Ștefan Bănică Jr. Andreea Marin şi Ştefan Bănică s-au îndrăgostit în 2005. S-au căsătorit în secret, un an mai târziu, în SUA, iar pe 11 ianuarie 2013 anunţau că divorţează. Au împreună o fetiță, pe Violeta, acum în vârstă de 13 ani.

Într-un moment de sinceritare, Andreea Marin a recunoscut că a fost înșelată de Ștefan Bănică junior și că nu i-a fost deloc ușor să accepte trădarea.

