Andreea Marin (46 de ani) s-a dezlănțuit în emisiunea de la Metropola TV, față în față cu jurnalistul Mădălin Ionescu. Vedeta a trecut în revistă cele 3 căsnicii ale sale și nu a avut nici o barieră în descrierile celor trei soți: Cristian Gheorghiță, Ștefan Bănică și Tuncay Ozturk, noteează click.ro.

Vedeta s-a căsătorit prima dată în anul 1995, când avea doar 21 de ani, cu Cristian Gheorghiță, însă pentru cei doi pur și simplu „nu a fost să fie”, așa că divorțul a venit la doar trei ani după ce și-au jurat iubire veșnică.

Andreea Marin şi Şte­fan Bănică s-au îndrăgostit unul de altul în 2005. S-au căsătorit în secret, un an mai târziu, în SUA, iar pe 11 ianuarie 2013 anunţau că divorţează. Au împreună o fetiță, pe Violeta, acum în vârstă de 13 ani.

Andreea Marin și Tuncay Ozturk au avut un mariaj de 2 ani şi 9 luni şi s-au căsătorit în secret pe 19 decembrie 2013, la Primăria din comuna Brăneşti (Ilfov). Este cea de-a treia căsnicie a Zânei, una despre care nu are deloc cuvinte de laudă. ”A treia căsătorie? S-o uităm! A fost o mare greșeală această a treia relație și prefer să o uit! Sunt un om cu capul pe umeri, nu mi-aș distruge viața doar din spirit de răzbunare față de cineva care pentru mine, la momentul acela nu mai conta. Pentru că eu am decis să nu mai fiu în acea relație (cu Bănică Jr, n.r.). Deci, despre ce vorbim? N-am de ce să trăiesc în trecut. Eu, când am spus punct, e punct! Simplu!”, a mai declarat Andreea Marin, decomtând, astfel zvonurile potrivit cărora mariajul cu Tuncay ar fi fost doar răzbunare pentru eșecul căsniciei cu Ștefan Bănică, potrivit sursei citate.

