Îndrăgita prezentatoare Andreea Marin, a mărturisit că a fost pe punctul de a face un gest necugetat, în urma unei depresii postnatale, cu care s-a confruntat după ce a dat naștere fiicei sale, potrivit click.ro.

„A fost o perioadă foarte grea. Ba chiar am ajuns în punctul în care să mă gândesc la un gest extrem, eu persoana atât de puternică în ochii celorlalţi. Eram într-o perioadă în care, din afară părea foarte bună, aveam un copil de un an şi ceva, casă, masă şi tot ce aş fi avut nevoie. Teoretic, nu aveam de ce să fiu tristă, dar fiecare om le ştie pe ale lui. A fost foarte greu, am ajuns să nu mai pot controla furtuna din mine, să mă simt foarte rău, deloc motivată să merg mai departe. A fost cumplit. (…)”, a explicat Andreea Marin, conform sursei citate.

Citeşte articolul complet pe: https://www.click.ro/vedete/romanesti/andreea-marin-la-un-pas-de-un-gest-extrem-dupa-nasterea-fiicei-sale