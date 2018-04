Andreea Marin este una dintre cele mai cunoscute femei din Romania. Este, fara dubiu, ceea ce se numeste o diva. O femeie frumoasa, inteligenta, o personalitate marcanta in istoria televiziunii romanesti, Andreea Marin este un om complex.

Si chiar daca e o femeie extrem de puternica, Andreea se emotioneaza de fiecare data la amintirea mamei. Mama artistei a incetat din viata cand Andreea avea doar noua ani. Se emotioneaza mereu cand vorbeste despre ea. Prima amintire a Andreei din copilarie este mana mamei ce poposeste pe fruntea ei. Amintirea induiosatoare si atat de iubita, o face pe Andreea Marin sa se emotioneze puternic: “M-ai facut sa lacrimez fara sa vreau inca de la prima intrebare”.

Desi o fire sensibila si romantica, Andreea Marin da dovada de o forta si o vointa uluitoare, cand devine prima jurnalistă din Romania care a escaladat varful Kilimanjaro, „Acoperisul Africii”. Vorbeste si acum, dupa 17 ani de la eveniment, cu multa pasiune, despre peisajele si tarile pe care le-a vazut in aventura sa la granita dintre Kenya si Tanzania. Cum se intampla de obicei in situatiile cand impingem la limita zona de confort, Andreea Marin a invatat lectii importante din aceasta experienta “Pentru mine foarte importanta a fost lectia rabdarii, pentru ca sunt mereu intr-o concurenta cu timpul, alerg mereu, iar urcusul pe acest munte este un test de rezistenta si se face cu pasi mici”.

Andreea Marin a fost mereu o familista convinsa careia ii plac copii. Recunoste ca daca viata nu ar fi dus-o in directia jurnalismului, ar fi vrut sa lucreze cu copii. Simte ca are “o chimie foarte buna” cu acestia. Cea mai frumoasa zi din viata sa a fost tot legata de un copil, de fetita ei Violeta. Ziua cand aceasta s-a nascut si a vazut ca “fetisoara ii era „creponata”, arata ca o babuta imbrobodita si guraliva.”, a linistit-o punand-o la san si au adormit impreuna asa. Este cea mai draga amintire a Andreei pentru ca este atat de umana si necontrafacuta.

