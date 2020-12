Pentru Andreea Marin, luna decembrie este cea mai aşteptată din an. Este plină de sărbătoare, tihnă şi bucurii. Are foarte multe ocazii de a sărbători, căci este și ziua de naștere a fiicei sale (15 decembrie), și ziua ei (22 decembrie). În plus, în ziua de Crăciun o aniversează și pe sora ei, Cristina. Andreea a dezvăluit pentru click.ro cum o găsesc Sărbătorile anul acesta și cui duce cel mai mult dorul.

Ce-ţi place cel mai mult la sărbătoarea Crăciunului?

Că oamenii dragi din familie se adună la noi acasă, că suntem împreună. E preţios acest sentiment de unitate în familia noastră mică, am rămas puţini, nu reuşim să ne vedem des, viaţa a devenit agitată şi mereu pe fugă pentru fiecare, responsabilităţile sunt multe, iar timpul scurt mereu… Decorăm minunat casa şi brăduţii, copiii se pregătesc să ne cânte, să ne recite, bunătăţile de sărbători se aşază pe masă, ne dăruim cadouri lângă brad… E foarte frumos!

De ce-ţi este cel mai dor, cu gândul la copilărie, în această perioadă din an?

De părinţi şi de bunici, sunt îngeri cu toţii… De omătul cât casa de odinioară, aşa erau iernile în Moldova natală… De mers la urat şi colindat cu acordeonul în spate, cu urechile îngheţate şi obrajii roşii… De copilărie, pur şi simplu… Eu sunt născută la 22 decembrie şi sărbătorile începeau pentru noi încă de la Sfântul Andrei, ziua mea de nume, apoi tata şi bunicul aveau Sfantul Nicolae, sora mea e Cristina, aşadar de Crăciun este şi ziua ei de nume, iar acum şi 15 decembrie este o zi preţioasă: ziua fiicei mele, Violeta.

