Andreea Marin a fost o adevărată surpriză la iUmor, iar acest lucru s-a datorat fix poziției pe care a avut-o în cadrul emisiunii, și anume numărul pregătit de roast, unde i-a criticat ironic pe jurați și nu numai. Dar vedeta nu a avut de spus lucruri doar despre vedetele Antena 1, astfel că, Mihaela Rădulescu și-a primit porția de ironie din partea Andreei Marin, notează click.ro.

„Am doi câini, două pisici pufoase, păsărele multicolore şi o veveriţă. Nu am chiar o fermă, încă nu am ajuns chiar atât de departe, e doar un vis în acest moment. Nu oriciune poate să-l atingă cu mâna. Dar să mă retrag undeva unde să am ferma mea, când nu-mi mai rămâne nimic altceva de făcut, mă gândesc că este o variantă foarte bună. Să nu mă căutaţi, n-o să-mi iau niciun telefon la mine pentru că numai necazuri îţi aduce tehnologia asta, mai ales când eşti ascultat”, a spus fosta zână a surprizelor la iUmor, potrivit sursei citate.

