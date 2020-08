Andreea Marin se află într-o etapă excelentă a vieții ei, pe toate planurile. Cariera nu bate pasul pe loc, în iubire pare totul roz, alături de consulul Adrian Brâncoveanu, iar în ceea ce privește aspectul fizic, „Zâna” are și aici numai bile albe. Este printre puținele vedete sută la sută naturale și încearcă să mențină un echilibru perfect între dietă, tratamente de înfrumusețare și exerciții fizice. Click! prezintă programul ei complet!

Arăți foarte bine, parcă strălucești! Cum te menții în această perioadă? La ce trucuri sau tratamente de beauty apelezi?

În primul rând, de două luni de zile mă bucur de o realizare pe care o astepam de mult, ca femeie: am propria cremă produsă în Franța, cu sprijinul Academie Scientifique de Beaute și Top Line, crema cu parfum de trandafir are textura dublă, se transfomă într-un ulei atunci când o așezi pe ten și îl regenerează pe timpul nopții. Este creată așa cum mi-am dorit, acoperind cât mai multe nevoi ale tenului feminin, iar eu văd deja rezultatele folosind-o de două luni, noapte de noapte. Am 45 de ani, nu îmi doresc să fac operații estetice, de aceea caut soluții non-invazive pentru îngrijire atât când e vorba de ten, cât și de corp. În plus, încerc să fac mișcare, eu oricum sunt un om foarte energic și să mănânc sănătos.

