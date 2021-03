Covid-ul a lovit și în familia Andreei Marin (46 de ani)! Violeta, fiica Andreei Marin și a lui Ștefan Bănică, a fost infectată cu noul coronavirus în luna decembrie anul trecut, chiar în perioada Sărbătorilor, notează click.ro.

Violeta a luat virusul de la niște prieteni și s-a izolat în casă două săptămâni. Din fericire, nici Andreea Marin și nici iubitul acesteia, Adrian Brâncoveanu, nu au luat temutul virus. Violeta, în vârstă de 13 ani, a făcut o formă ușoară și și-a purtat de grijă singură pe parcursul celor două săptămâni cât a stat izolată în partea ei de apartament. „Fetița mea a avut Covid. A fost bolnavă de Crăicun și de Anul Nou, a stat închisă de Sărbători, a avut o formă ușoară. Noi ne-am testat de mai mute ori, nu am avut, am stat total separați. Ea are o mică garsonieră a ei, e izolată de restul casei. Noi doar îi aduceam mâncare, i-am adus și un brăduț. A reușit să se descurce singură trei săptămâni, totul a fost bine, a luat virusul de afară”, a povestit Andreea Marin, la Exclusiv Vip, emisiunea lui Cristi Brancu, de la Prima TV, potrivit sursei citate.

