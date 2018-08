După ce s-a confruntat o perioadă îndelungată ea însăși cu depresia, iată că Andreea Raicu dorește să ajute și alți oameni care au „căzut” în această „prăpastie”, denumită și „boala mileniului”. Deși este o prezență discretă în spațiul media, vedeta s-a destăinuit în repetate rânduri cu privire la această afecțiune de care suferă tot mai multe persoane, și a explicat modul în care a reușit ea să învingă cumplita problemă. Citind mult și informându-se în legătură cu acest subiect care o măcina, Andreea a reușit să acumuleze suficiente informații care să o recomande pentru noua postură de consilier, absolvind chiar și o școală în acest sens, potrivit click.ro.

„Cea mai frecventă întrebare pe care o primesc este legată de ce am făcut ca să ies din această situație, cum am găsit puterea să ies din această mare de durere și să merg mai departe, cum mi-am găsit direcția și ce m-a făcut să depășesc aceste momente. Mi-a fost foarte greu să admit în față celor din jur că sunt nefericită, tristă, că plâng mereu, având în vedere că aveam o viață atât de frumoasă. Deși am avut multe momente în care am vrut să abandonez această luptă cumplit de grea, mi-am căutat puterea interioară și am lasat-o să mă ghideze pentru a gasi soluțiile cele mai bune pentru mine.”, a scris Andreea Raicu pe blogul personal, conform sursei citate.

