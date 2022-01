Andreea Tonciu se pregătește intens pentru plecarea în Republica Dominicană, unde are loc Survivor România 2022. Chiar cu puțin înainte de plecarea peste hotare, vedeta a întâmpinat probleme de sănătate. Zilele trecute, ea a postat pe Instagram imagini în care apărea la perfuzii cu vitamine. Într-un InstStory recent, Andreea Tonciu a dezvăluit că nu s-a simțit bine deloc și că este într-un maraton cu medici, la care merge pentru diferite probleme, notează click.ro.

„Bună dimineața, bună dimineața, pot spune că aproape sunt bine, m-am vindecat de aceasta răceală nebună, dar încă n-am terminat cu doctorii. Acum vă voi duce la ORL și la … Nu, nu, nu, la ORL am fost ieri, m-am căpiat. Mă voi duce la Oftalmologie și la Dermatologie, pentru că între timp mi-a apărut ceva pe pleoapă și sub ochi, dar văd că s-a mai dus. Dar cum mai sunt trei zile până plecăm în Republica Dominicană, trebuie să mă pun cu toate lucrurile la punct. Voi ce faceți, dragilor? Am fost foarte absentă, dar credeți-mă că mi-a fost rău, sper ca astăzi să ajung și eu la antrenament, că alex mă așteaptă de 3 săptămâni, dar credeți-mă că mi-a fost rău. Vreau să vă urez o zi minunată!”, a spus Andreea Tonciu pe Instagram, potrivit sursei citate.

Citește articolul complet pe: https://click.ro/vedete/vedete-romanesti/andreea-tonciu-lacrimi-survivor-romania-2022-407961.html