Andreea Tonciu s-a supărat foarte tare pe colegele ei de la emisiunea «Bravo, ai stil!» și nu a putut să nu le arunce câteva vorbe dure, care ar spera ea că le-ar pune la punct și le-ar schimba puțin comportamentul. Indignată pe colegele de platou că nu s-au ridicat să danseze la un număr de-al ei din gală, Andreea Tonciu nu și-a stăpânit cuvintele acide, potrivit click.ro.

„Mi se pare că sunt foarte invidioase și nu am înțeles de ce. Eu în fiecare moment sunt cu zâmbetul pe buze, dansez când trebuie să dansez… Eu am făcut un show atât de mare încât ele au simțit să stea pe scaun. Mi s-a parut atat de urat din partea lor… Cand mai am momente de acest gen, va rog frumos sa va ridicati de pe scaun. Sunteti niste ‘moarte, cand stati acolo si nu faceti absolut nimic. Publicul vrea sa ne vada altfel, da? Am văzut ce ați dansat, v-ați ‘rupt toate!. Până și juriul s-a ridicat”, și-a exprimat Andreea Tonciu nemulțumirea, potrivit sursei citate.

