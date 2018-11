Duminica 4 Noiembrie la Botoșani a avut loc Campionatul Balcanic de cros competiția ce desfasurat in Padurea Rediu pe o tura de 1500 metri și au participat 8 țari . La finalul competiție in proba de 8000 metri categoria Tineret primul loc și Campion Balcanic a fost cucerit de Andrei Dorin Rusu legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei club finanțat de Primaria Municipiului Vatra-Dornei și Consiliul Local. Medalia de argint a fost cucerita de bulgarul Ivo Balabanov și bronzul a fost cucerit de turcul Onur Aras. Tot in aceași competitie Andrei Dorin Rusu a cucerit medalia de aur și cu echipa Romaniei unde i-a avut colegi pe Chiș Laviniu de la CSU Oradea, Coman Nicolae Marian de la Steaua Bucuresti și Ionuț Valentin Dragușin de CS Dragasani.

„Ma bucura aceste doua titluri de Campion Balcanic dar și maturitatea sportivului meu de la o cursa la alta , Andrei a controlat toata cursa ca un mare campion și pe ultima parte a marit tempou unde adversari nu au tinut fața. Andrei dupa acesta cursa s-a calificat pentru Campionatul European de cros care va avea loc pe 9 Decembrie in localitatea Tilburg -Olanda”, a declarat antrenorul Cristian Prasneac.