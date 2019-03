Romania va fi reprezentata de 12 sportivi la Campionatele Europene de atletism in sala pentru seniori ce vor avea loc in perioada 1-3 martie, la Glasgow. Printre acestia se numara si Andrei Dorin Rusu, sportivul pregatit de Cristian Prasneac la CSM Dorna urmand sa concureze in proba de 1.500 de metri. Campion national in ultimii trei ani, Andrei Dorin Rusu a avut un start de an 2019 foarte bun. Astfel, dupa medalia de aur de la nationalele de seniori în sala, elevul lui Cristian Prasneac a cucerit argintul la Campionatul Balcanic de la Istanbul. Cursa din Turcia i-a adus lui suceveanului un bilet mult dorit. Rusu a terminat al doilea cursa de 1.500 de metri, iar timpul de 3 minute, 44 de secunde si 26 de sutimi, un personal best, i-a adus calificarea la Europene.

Rusu spera la o calificare in finala probei la Glasgow. “Faptul ca m-am calificat la Campionatele Europene reprezinta foarte mult pentru mine. Înseamna ca am confirmat forma foarte buna pe care o am la acest început de an. Am avut parte de o pregatire foarte buna în aceasta iarna si am dat dovada de seriozitate. La Glasgow îmi doresc sa fac un nou personal best si poate, poate sa ma calific în finala”, a declarat Andrei Dorin Rusu pentru site-ul Federatiei.