Sambata 3 iunie la Cluj a avut loc Campionatul national de Seniori, Tineret, Juniori etapa a 2. La finalul competitiei sportivul dornean Andrei Dorin Rusu legitimat la CSM Dorna Vatra-Dornei, club structurat de Primaria Municipiului Vatra-Dornei, reusind in proba de 5000 metri sa vina pe locul 2 la seniori, dupa participantul la Jocurilor Olimpice de la Rio din proba de maraton, Soare Nicolae, de la clubul Stinta Bacau. Cu timpul de 14 minute si 25 de secunde a reusit sa faca baremul pentru Campionatul European de juniori 1 care va avea loc in perioada 20-23 iulie 2017 in localitatea Grosetto-Italia.

Acum doua saptamini la Pitesti in cadru Campionatul national de Seniori, Tineret, Juniori etapa 1, sportivul dornean a reusit sa obtina baremul in proba de 10000 metri tot ptr. Campionatul European de juniori 1.

La finalul competitie antrenorul dornean Prasneac Cristian a declarat „Rusu Dorin Andrei provine din Radauti oras unde a fost descoperit si initiat in tainele atletismului de profesorul Roscaneanu Bogdan. De cind s-a trasferat la CSM DORNA Vatra-Dornei aproape la fiecare competitie realizeaza „personal best”. Speram ca dupa aceste doua bareme, ca finalitate la Campionatul European din Italia, sa ne intoarcem cu o medalie in proba de 10000 metri. Pâna acum sportivul dornean are a treia performanta Europeana. As vrea sa multumesc pentru sprijin sponsorilor „.

Sambata 10 iunie in localitatea Teteven-Bulgaria un alt dornean, Bularda Gabriel va incearca sa obțină o medalie la Campionatul Balcanic de alergare montana in proba de 8,6 kilometri la categoria juniori 1.